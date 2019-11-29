İstanbul Maltepe'de alışveriş çılgınlığı olaylı bitti
Maltepe’de bir giyim mağazasında indirim olacağını duyan vatandaş izdiham yarattı. Vitrin camları kırıldı, 3 kişi yaralandı.
Maltepe’de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı. İndirim yapacağını duyuran mağazaya gelenler, giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
3 kişi yaralandı
Satışın başlaması üzerine indirimli ürünlerden satın almak isteyen yüzlerce kişi izdihama yol açtı. Bu sırada kırılan mağazanın vitrin camı parçalarından isabet eden 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle mağazada satışlar durduruldu, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
AA