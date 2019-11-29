Maltepe’de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı. İndirim yapacağını duyuran mağazaya gelenler, giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

3 kişi yaralandı

Satışın başlaması üzerine indirimli ürünlerden satın almak isteyen yüzlerce kişi izdihama yol açtı. Bu sırada kırılan mağazanın vitrin camı parçalarından isabet eden 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle mağazada satışlar durduruldu, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

AA