İstanbul Maltepe'deki gölette kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de bulunan göletteki sazlıklar arasında bir kadın cesedi bulundu

07 Mart 2019, Perşembe 17:17
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İstanbul Maltepe'deki gölette kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Birinci Baraj Yolu’ndaki gölette, sazlıklar arasında hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi göletten çıkardı.

Üzerinde kimlik bulunmayan 40’lı yaşlardaki bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA


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