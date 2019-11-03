Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda da birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışı ile başladı.

Organizasyonda, 09.00'da 42K yarışının startı verildi. 33 bin koşunun yer aldığı 15K koşusunun başlangıcı ise 09.15'te yapıldı.

Organizasyonda son olarak yaklaşık 100 bin kişinin yer aldığı halk koşusunun startı ise 09.45'te verildi.

140 bine yakın kişi koştu

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.

Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

58 elit atlet katıldı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koştu.

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verdi. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koştu.

Parkurlar

42,195 kilometrelik maratonda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak atletler, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak ve sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.