Türkiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bu projeler dünyayı sallar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangına karşı halk direniyor… Yerel yönetimler direniyor…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor