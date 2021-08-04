İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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