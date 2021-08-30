Türkiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 34 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

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