Türkiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 40 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 40 (kırk) sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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