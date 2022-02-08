Türkiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını açıkladı.

08 Şubat 2022, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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