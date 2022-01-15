Türkiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.



Detaylar için tıklayınız 




Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Unutulmaz izler bıraktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İlk defa
Rauf Tamer
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem