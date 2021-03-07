Türkiye İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 12 farklı bölüme 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

07 Mart 2021, Pazar 16:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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