İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 12 farklı bölüme 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
07 Mart 2021, Pazar 16:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
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