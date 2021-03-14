İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi için ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.