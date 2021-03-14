İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
14 Mart 2021, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Medipol Üniversitesi için ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
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