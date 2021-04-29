İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız