Türkiye İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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