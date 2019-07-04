İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Koordinatörlüğü’ne 12 öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 19 Temmuz’da sona erecek. Peki, öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Koordinatörlüğü’ne alınacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olma şartı arıyor. Adayların tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olma şartını da yerine getirmiş olmaları gerekiyor.

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