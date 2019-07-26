İstanbul merkezli 11 ilde büyük operasyon: 161 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul’da bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye’ye legal ya da illegal yollardan girmiş Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında bulunan yabancıların da bulunduğu kişilere, belgesi gerçek muhteviyatı itibarıyla sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon başlattı. AA