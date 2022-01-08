Türkiye İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı kararı var

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı kararı var

Türkiye

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı kararı var

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 11:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandıkları tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ümit yapılanması gibi deliler elde edilen şüpheliler tespit edildi. 53'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan ve aralarında halen görevde bulunan askerlerin de bulunduğu toplam 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 farklı ilde 73 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 57 şüpheli yakalandı.


GÖZALTI KARARI VERİLEN ASKERLER

Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin dağılımı şöyle;  

Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 Üsteğmen (Görevde), 2 Astsubay (Görevde), 1 üsteğmen (İhraç), 1 Teğmen ( İhraç ), 1 Astsubay ( İhraç), 1 Astsubay ( emekli), Jandarma Genel Komutanlığı 1 Üsteğmen ( Görevde ), 1 Uzman Çavuş ( Görevde ), 1 Uzman Çavuş ( İhraç ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Yüzbaşı( Görevde ), 2 astsubay ( görevde ), 1 Yarbay ( İhraç ), 1 Yüzbaşı ( İhraç), 2 Astsubay ( İhraç), 1 Uzman Onbaşı ( İhraç),1 sözleşmeli er ( İhraç ), 1 Uzman Çavuş ( Emekli ).

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