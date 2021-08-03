Türkiye İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Türkiye

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

03 Ağustos 2021, Salı 08:50 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.  

Operasyon ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi. 

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