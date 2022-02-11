Türkiye İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

11 Şubat 2022, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanan FETÖ üyelerinin arasında daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş olanlar da bulunuyor.

İHA


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