İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.
11 Şubat 2022, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan FETÖ üyelerinin arasında daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş olanlar da bulunuyor.
İHA
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