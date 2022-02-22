İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
22 Şubat 2022, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA
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