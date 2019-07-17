İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DHA



