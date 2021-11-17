Türkiye İstanbul merkezli 8 ilde bilet operasyonu!

İstanbul merkezli 8 ilde bilet operasyonu!

Türkiye

İstanbul merkezli 8 ilde bilet operasyonu!

İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan, tutarları ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Ali TINBEK/DHA

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