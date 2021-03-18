İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 75 gözaltı kararı var...
İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
18 Mart 2021, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonun, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2ö, "Amirallere Suikast 1-2" ve "Kafes Eylem Planı" gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67'si ihraç edilen, 7'si halen görevde ve 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.
Ali TİNBEK / İSTANBUL,(DHA)