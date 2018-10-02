İstanbul merkezli birçok ilde para aklama operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı ileri sürülen kişiler için birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

GİRİLEN ADRESLER DİDİK DİDİK ARANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde toplanan çok sayıda ekip operasyonun düzenleneceği adreslere doğru yola çıktı. Adreslere gelen ekipler şafak vakti eş zamanlı olarak adreslere girdi. Girilen adresler didik didik arandı. Para akladığı iddia edilen kişiler düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Öte yandan operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.