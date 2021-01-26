Türkiye İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında 25 tutuklama

İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında 25 tutuklama

Türkiye

İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında 25 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı.

26 Ocak 2021, Salı 01:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine 22 Ocak'ta İstanbul, Kayseri ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında 11 memurun da bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA

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