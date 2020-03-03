İstanbul metrolarında 'virüs' önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor. Ayrıca ayda bir kez özel bir dezenfekte sıvısı ile tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor. Özellikle metroda yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları; istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizleniyor. Toplam 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.





“İstanbulluları virüsten korumak için her şeyi yapıyoruz"

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Metro İstanbul AŞ her gün 2 milyondan fazla İstanbulluya hizmet veren, İstanbul'un bütün raylı sistemlerinden sorumlu organizasyondur. Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Dünya'nın her tarafında bu konuşuluyor. Bu tabii bir takım oyunu. Herkesin üzerine düşen şeyler var. Biz de üzerime düşenleri yapmak için kolları sıvadık ve ekstra önlemler aldık. Metronun bütün vagonları her gün mutlaka yıkanıyor. Ek olarak dezenfeksiyon anlamında, özellikle metronun iç tarafında mikro organizmaların yaşamasını önleyecek önlemler aldık. Şu anda yeni uygulamaya başladığımız sistem, nanoteknoloji ile içerideki yüzeylerde bir katman oluşturarak uzun süreli bir koruma sağlıyor. Mikro organizmaların üremesine engel oluyorlar. Belirtmekte fayda var: bu teknoloji anti alerjik ve insan sağlığına zararı olmayan malzemeler. Normal rutin yıkamalarda çıkmıyor. Biz bunları belirli periyotlarla uygulayarak normal önlemlerimize ek olarak bunları almaya başladık. Aynı zamanda havalandırma çok önemli. Metrolardaki bakımlar havalandırma sistemlerinin çok iyi çalışması için çalışıyoruz. Bu şekilde üzerimize düşeni yaparak İstanbulluların bu tehlikeden korunması için her şeyi ortaya koyuyoruz.





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