İstanbul Moda Haftası’nda 69 yıllık çarşıda defile

8-12 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenlenen ‘Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası’nın en ilginç defilelerinden birini Sudi Etuz markasının tasarımcısı Şansım Adalı yaptı. Mekan olarak Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nı seçen tasarımcı mankenlerin yürüdüğü katların duvarlarını Türk Sanat Müziği ve arabesk yıldızlarının posterleriyle donattı. Mankenler defileye çarşının kahvesinde hazırlandı. Ziyaretçiler merdivenlerde dolaşan mankenleri ilgiyle izledi. Çarşının kedileri de podyuma fırladı. DJ Şirin Ediger defilede sanat müziği ve arabesk çaldı.

Binanın hikayesi

Yıl 1950. Tekstil endüstrisi için yeni mekan aranıyordu. Bunun için İstanbul’un ilk AVM’si kabul edilen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) kuruldu. Ancak tekstil dünyası İMÇ’ye taşınmayı reddetti. Durumu fırsat bilen plakçılar yapının 5 ve 6’ncı bloklarına yerleşmeye başladı. Müzik tarihimize damga vuran Unkapanı Plakçılar Çarşısı böylece kurulmuş oldu. Zamanla ‘Yıldızlar Akademisi’, ‘Kurt Kapanı’ diye de adlandırılan çarşıda keşfedilmiş starların bazıları şöyle: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Tarkan, Yıldız Tilbe.