Türkiye İstanbul Moda'daki iğrenç olayda yeni gelişme

İstanbul Moda'daki iğrenç olayda yeni gelişme

Türkiye

İstanbul Moda'daki iğrenç olayda yeni gelişme

Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için Okan Duman isimli müzisyeni darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:47 Son Güncelleme:
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Kadıköy Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı.

Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

Yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, Aras K.'yi "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ.'yi de "Basit yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. 

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL (DHA)

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