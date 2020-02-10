İstanbul Modern’den Sevgililer Günü’ne özel program “Müzede aşk”
İstanbul Modern 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir program hazırladı. Çiftler sevgililer gününde, Sadık Bir Adam adlı filmi izleyebilir ardından rehberli sergi turuna katılıp, şairlerin şiirlerinden ilham alarak desen atölyesine katılabilecek.
10 Şubat 2020, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Modern Sevgililer Günü için özel bir program hazırladı.
İstanbul Modern Sinema’da ünlü Fransız oyuncu Louis Garrel’ın yönettiği Sadık Bir Adam adlı filmi izleyen çiftler, gösterimin ardından “Şimdinin Peşinde” ve “Lütfi Özkök: Portreler” sergilerini rehber eşliğinde gezebilecek.
Ünlü şairlerin sevgiye dair şiirlerini dinleyin
Çiftler katılacakları atölye çalışmasında ise “Lütfi Özkök: Portreler” sergisinde yer alan şairlerin şiirlerinden yola çıkarak, kendi desenlerini oluşturabilecek. Atölyede her katılımcının seçtiği bir mektup, Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Can Yücel, Atilla İlhan ve Yaşar Kemal gibi ünlü şairlerin sevgiye dair şiirlerini içeriyor. Katılımcılar, okudukları şiiri mürekkep ve suluboya desenlerle sevdiklerine hediye etmek için yeniden yorumlayacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinliklere katılmak isteyenlerin (212) 334 73 41 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlı.
İstanbul Modern Sevgililer Günü programı
14.00 Film gösterimi Sadık Bir Adam
16.00 “Şimdinin Peşinde” ve “Lütfi Özkök: Portreler” rehberli sergi turu
17.00 “Şiirlerden Resimlere” Atölye programı