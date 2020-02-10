İstanbul Modern’den Sevgililer Günü’ne özel program “Müzede aşk”

İstanbul Modern Sevgililer Günü için özel bir program hazırladı.

İstanbul Modern Sinema’da ünlü Fransız oyuncu Louis Garrel’ın yönettiği Sadık Bir Adam adlı filmi izleyen çiftler, gösterimin ardından “Şimdinin Peşinde” ve “Lütfi Özkök: Portreler” sergilerini rehber eşliğinde gezebilecek.

Ünlü şairlerin sevgiye dair şiirlerini dinleyin

Çiftler katılacakları atölye çalışmasında ise “Lütfi Özkök: Portreler” sergisinde yer alan şairlerin şiirlerinden yola çıkarak, kendi desenlerini oluşturabilecek. Atölyede her katılımcının seçtiği bir mektup, Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Can Yücel, Atilla İlhan ve Yaşar Kemal gibi ünlü şairlerin sevgiye dair şiirlerini içeriyor. Katılımcılar, okudukları şiiri mürekkep ve suluboya desenlerle sevdiklerine hediye etmek için yeniden yorumlayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinliklere katılmak isteyenlerin (212) 334 73 41 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlı.

İstanbul Modern Sevgililer Günü programı

14.00 Film gösterimi Sadık Bir Adam

16.00 “Şimdinin Peşinde” ve “Lütfi Özkök: Portreler” rehberli sergi turu

17.00 “Şiirlerden Resimlere” Atölye programı