İstanbul Modern’i bu yıl 360 bin ziyaret etti

Sanatseverler, Anthony Cragg, İplikten Çözülenler, Uluslararası Sanat Filmleri ve Canan Tolon sergisinin yanı sıra Yıldız Moran, Ara Güler ve Lütfi Özkök’ün fotoğraflarıyla buluştu. İstanbul Modern Sinema ise 10 özel programla 208 film gösterimi gerçekleştirdi. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 15. yaşını kutlayan müzenin 8 milyon ziyaretçiye ulaştığını kaydetti.

"Modern ve çağdaş sanatını tanıtmayı sürdürüyoruz"

Eczacıbaşı, “67 koleksiyon ve süreli sergi, 39 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. 810 bin çocuk ve gencimiz sanatla buluştu. 2019’da THY ve İSTKA ile hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin modern ve çağdaş sanatını tanıtmayı sürdürüyoruz” dedi.



