İstanbul Okan Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
13 Ağustos 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Okan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.
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