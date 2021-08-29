Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

29 Ağustos 2021, Pazar 16:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alımı yapacak. İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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