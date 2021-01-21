Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 150 öğretim üyesi istihdam edilecek. İşte İstanbul Okan Üniversitesi ilanına başvuru şartları.

21 Ocak 2021, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlan başvuruları 21 Ocak günü başladı ve son gün 4 Şubat. 150 elemanın alınacağı ilana başvurular ise şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Mesele basit
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 sözleşmeli Uzman Erbaş alacak