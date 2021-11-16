Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 39 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

16 Kasım 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. " açıklaması yapıldı.


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