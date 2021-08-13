İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.
13 Ağustos 2021, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına öğretim üyeleri alınacaktır.
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