İstanbul Okan Üniversitesi’nde online yatay geçiş başvuru zamanı

Üniversitenin Önlisans / Lisans programlarına 2020-2021 Akademik Yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemlerini en geç 28 Ağustos 2020 tarihine kadar, Merkezi Yerleştirme Puanı kapsamındaki başvurular ise 15 Ağustos 2020 tarihine kadar Başvuru Sistemi adresinden yapılması gerekiyor.

Ayrıntılar okan.edu.tr’de.



