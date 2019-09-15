İstanbul omurilik felçlileri için koşuyor!

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği RunTOFD koşuları başlıyor. RunTOFD “Uyumakoş” gece koşuları; “uyankoş” sabah koşuları ve Ada Vapuru'na yetişemeyenlerin yarış dışı kalacağı "geçkalmakoş" mottosuyla 6 etapta yapılacak. Etkinliğe katılacak her sporcu aynı zamanda omurilik felçlilerine ve engellilere destek olacak.

Omurilik Felçlileri için düzenlenecek etkinlik dizisi kapsamında ilk olarak 12 Ekim'de Caddebostan sahilinde RunTOFD gece koşusu ile başlayacak.

Her yaştan sporseverin katılımına açık olan koşu için kayıtlar başladı. www.runtofd.istanbul adresinden alınan kayıtlar, 6 Ekim gecesine kadar ya da kontenjanlar dolana kadar devam edecek.

SPORCULAR OMURİLİK FELÇLİLERİ İÇİN KOŞUYOR

Toplam 1000 kişilik kontenjanı bulunan Caddebostan koşusu saat 21.00'de Suadiye sahilde bulunan Trafik Vakfı önünden başlayacak. Sporcular Kartal istikameti yönünde 2,5 kilometre koştuktan sonra geri dönerek 5 kilometrenin sonunda parkuru tamamlamış olacaklar. Sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak olan İBB RunTOFD koşuları sosyal bir organizasyon olarak da önemli bir görevi yerine getirecek. Etkinliğe katılacak her sporcu aynı zamanda omurilik felçlilerine ve engellilere destek olacak. Koşulara ödenecek kayıt ücretleri, TOFD tarafından engelli bireylerin ve sporcuların aktivitelerinin desteklenmesine aktarılacak.

“UYUMAKOŞ” İLE GECE KOŞULARI YAPILACAK

İBB RunTOFD toplamda altı etaptan oluşacak. Caddebostan etabının yanı sıra Fatih Tarihi Yarımada ve Belgrad Ormanı’nda “uyumakoş” mottosuyla gece koşuları; Polonezköy Tabiat Parkında ve yine Belgrad Ormanlarında “uyankoş” mottosuyla sabah koşuları düzenlenecek.

"GEÇKALMAKOŞ" İLE VAPURA YETİŞEMEYENLER YARIŞ DIŞI KALACAK

Serinin en heyecanlı etabı ise Maltepe'de başlayıp Büyükada’da sona erecek olan, Ada Vapuru'na yetişemeyenlerin yarış dışı kalacağı "geçkalmakoş" mottosuyla yapılacak Adalar Koşusu olacak.

Serinin tüm etapları, parkurlar ve katılım koşulları gibi detaylı bilgilere de www.runtofd.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.