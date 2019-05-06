İstanbul Bayrampaşa'da TIR devrildi: 1 yaralı
İstanbul Bayrampaşa’da devrilen iplik yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
Bayrampaşa Yeni Hal yolundan Aksaray yönüne seyreden Mustafa Özaslan’ın kullandığı iplik yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Özaslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özaslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı güzergahta, TIR' kaldırma çalışmaları sürüyor.