Özel araç yasağı ile vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamasının önüne geçilmeye çalışıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Ocak akşamı yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. 25 Ocak Salı günü de özel araç yasağı getirildi. Şimdi pek çok İstanbullu, özel araç yasağının ne kadar süreceğini ve yasağın saat kaçta biteceğini araştırıyor…





ÖZEL ARAÇ YASAĞI KAÇA KADAR SÜRECEK, YASAK KAÇTA BİTECEK?

İstanbul’da uygulanacak özel araç yasağına ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Vali Yerlikaya, açıklamasında "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA OTOBÜSLERİN ÇIKIŞ KISITLAMASI UZATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İSTANBUL'A GİRİŞLER TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Olumsuz hava koşullarından dolayı 75 adet devlet ve il yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.



