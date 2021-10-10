Valtteri Bottas'ın (Mercedes) zaferden sonraki ilk sözleri: 1 yıldan fazla süre geçti son galibiyetimden bu yana. Virajlarda bazen zorlandım ama nefis bir sürüş oldu. Şu ana kadar gösterdiğim en iyi performanslarımdan biriydi. Kolay değildi tabii ki. Memnunum. Her şey sorunsuz gitti.

Verstappen (Red Bull): Bottas bugün gerçekten müthiş bir performans ortaya koydu. Benim açımdan ikinci sırada bitirmiş olmak da güzel çünkü şampiyona liderliğini almış oldum burada. Gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.

Perez (Red Bull): Gerçekten çok yoğun bir yarıştı. Lewis ve Charles ile savaştım. Araç ve lastikler iyiydi. Sabırlı olmak, doğru zamanda zorlamak gerekiyordu. Lastikleri iyi kontrol etmek gerekiyordu ve bu zordu.

---Yarıştan önemli anlar---

Hamilton 11. başladığı yarışı 5. olarak bitirdi. Carlos Sainz, 19. sırada başladığı yarışı 8. sırada bitirdi. Gasly'nin temasıyla Fernando Alonso spin atarak arka sıralara düştü. Mick Schumacher de Alonso'nun müdahalesiyle spin attı ve sarı bayraklar kalktı. Schumacher son sırada. Vettel lastikleriyle şansını denedi ancak direksiyon hakimiyetini sağlayamadı. Liderlik bir ara Charles Leclerc'e geçti ancak Bottas, çok geçmeden yerini geri aldı.

---Yarıştan önemli anlar---

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si start verdi. Pole pozisyonunda Mercedes'ten Valtteri Bottas var. Sıralama turlarını rekor süreyle lider bitiren Lewis Hamilton ise grid cezası nedeniyle 10 sıra geriye düşmüş ve 11. sırada yarışa başlamıştı.

Yarışın başlangıç sıralamasında ilk 10 sıra şöyleydi:

Valtteri Bottas (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (AlphaTauri) Fernando Alonso (Alpine) Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Sebastian Vettel (Aston Martin)



