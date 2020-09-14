Türkiye İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var

Türkiye

İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var

Pendik, D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralandı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trafik yoğunluğu oluştu 

 Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.


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