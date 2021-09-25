'Istanbul Photo Awards' kazananlarından çarpıcı değerlendirmeler

ünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği tüm zorluklara rağmen ayakta durma mücadelesi verirken Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerini desteklemek amacıyla organize ettiği Istanbul Photo Awards yarışması, dünya genelinde olup bitenlere, fotoğrafların gücüyle dikkati çekmeye devam ediyor.

"Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünü alan İtalyan foto muhabiri Fabio Bucciarelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da 2020'nin başlarında çektiği fotoğraflarla ölümcül virüsün günlük yaşamı nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştığını belirterek "Hastalığa yakalananları kontrol etmek için kapı kapı dolaşan Kızılhaç çalışanlarına özel erişim sağladım. Koronavirüsün aileleri paramparça etme şekli çok yıkıcı ama samimi bir bakış açısı getirdi." dedi.

Kovid-19 hastalarıyla dolu hastaneleri ziyaret ettiğini anlatan Bucciarelli, yakınlarını kaybeden ailelerle kurduğu yakın bağlar sayesinde en trajik vakalarda, sadece en yakın akrabaların katılabileceği törenlere bile katılabildiğini söyledi.

Bucciarelli, insan haklarına önem verirken fotoğrafını çektiği insanlarla empati kurmaya çalıştığını belirterek "Benim ana odak noktam, her zaman duygunun yorumlanması ve bununla uyumlu bir ikonografinin yaratılması olmuştur." diye konuştu.

Bağımsız gazeteciliğin, özellikle de görselin önemini ve değerini anlamanın önemine işaret eden Bucciarelli, tehlike altında savaşı belgeleyenlerin fotoğrafları olmasaydı, Suriye veya Libya ihtilafı hakkında çok şey bilinemeyeceğini belirtti.

Bucciarelli, profesyonel bağımsız gazeteciliği, "cehalet, asılsız haber ve propagandayla mücadelenin anahtarı" olarak gördüğünü dile getirdi.

Ödül kazanmanın tatmin sağladığını söyleyen Bucciarelli, ancak gazetecilikte asıl amacın, içeriği kamuoyunun dikkatine sunarak bilgiyi yaymak olduğunu vurguladı.

Bucciarelli, "Istanbul Photo Awards yarışmasında kazanmak, yapılan çalışmalara önemli bir fark kazandırıyor, görünürlüğü ve izleyici sayısını artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

"TEK İSTEĞİM GERÇEĞİ YANSITMAK"

Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda cepheden çektiği fotoğraflarla aynı kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.

Yıldırım, çoğu insanın savaş bölgesinde olmayı "delilik" olarak nitelendirmesine rağmen tek arzusunun çekim öncesi plan ya da senaryo olmadan "gerçeği yansıtmak" olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Azerbaycanlı kurbanların yakınları hakkında ulaştığı tüm hikayelere saygı gösterirken "Bu savaşın neden olduğu yıkımı, sivil ölümlerle göstermek istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sivillerin hikayesini fotoğraflamanın, savaşanları silahla göstermekten daha değerli olduğunu düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Bu seride, ölümlerin yıkıcı etkisi nedeniyle savaş bölgelerinden kilometrelerce uzaktaki insanların travmalarını yakalamaya çalıştım. Beklenmedik bir anda savaşın acı gerçeğiyle yüzleşen insanların hikayelerini fotoğrafladım." diye konuştu.

Haber fotoğrafçılığının, gerçek hayatın nasıl işlediğini göstermenin bir yolu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir haber fotoğrafçısının sorumluluğu bu gerçek hayattaki sahnelere sadık kalmaktır." dedi.

Yıldırım, "Bir fotoğraf dünyayı değiştirmeyebilir ancak içinde yaşadığımız toplumda farkındalığa neden olabilir. Kamuoyunu daha iyi ya da daha kötü bir noktaya yönlendirebilir. Devletleri, kitleleri harekete geçirebilir." ifadelerini kullandı.

Istanbul Photo Awards yarışmasını başından beri takip ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jürisi ve ödüllü fotoğraflarıyla, dünya standartlarındaki yarışmalar arasında özel ve saygın bir yere sahip. Bu yarışmadan ödül kazanmak da benim için önemli bir hedefti. Bu saygın yarışmadan ödül kazanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum."

"HİKAYELERİNDEN ETKİLENDİM"

"Seri Haber" kategorisinde üçüncülüğü ise Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla foto muhabiri Chris McGrath elde etti.

McGrath, "Özellikle, limandaki 12 numaralı depoda çıkan yangına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Müfreze 5'ten 10 itfaiyecinin hikayesinden etkilendim. Patlamada 10 kişi de öldü." dedi.

McGrath, fotoğraflarında büyük topluluk cenazelerini yansıtmaya çalıştığına işaret etti.

Asılsız haberlerin ve sosyal medyanın etkisinin hissedildiği bu zamanlarda, foto muhabirlerinin ve gazetecilerin dünyadaki olaylardan gerçekçi ve doğru bilgiler vermesi ve bu çalışmaların saygın yeni kuruluşlar aracılığıyla yayılmasının önemli olduğunu vurgulayan McGrath, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Foto muhabirliği, güncel meseleler etrafında küresel iletişimi başlatma gücüne sahiptir ve bu iletişim, insanların yaşamlarında ve durumlarında değişiklikler için bir fırsat sunmaktadır."

Ödül sayesinde görüntülerin ve hikayenin sektörde tanınmasının her zaman büyük bir onur olduğunu vurgulayan McGrath, ödül kazanmanın hikayenin yıllarca arşivlerde görüntülenmeye devam etmesine izin verdiğini belirtti.

Öte yandan ödüllü fotoğraflarla ilgili bilgilere www.istanbulphotoawards.com adresli internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ödüllü fotoğraflar, yarışmanın fotoğraf kitabında ve sergilerde yer alacak.

AA