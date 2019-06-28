İstanbul’da, yabancı turistlerden fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik Son Durak adı verilen operasyon başlatıldı. Taksicilere yönelik taciz ve hakaret suçlamalarının da yöneltileceği belirtilirken, 63 taksiciye yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

Bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten, bir taksicinin de Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan arandığı kaydedildi.

OPERASYON ÖNCESİNDE 3 AY ÇALIŞMA YAPILDI

İstanbul’da bazı taksicilerin turistleri dolandırdığı, taciz olaylarına karıştıkları ve hakaret suçu işlediklerine yönelik artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Özellikle Sultanahmet bölgesindeki taksicileri hedef alan operasyonda gözaltıların olduğu belirtilirken, 63 taksici hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

FAZLA PARA ALAN DA VAR, EKSİK VEREN DE, YOLU UZATAN DA...

Gözaltına alınacaklar arasında turistlerden fazla para alan, eksik para veren, yolu uzatarak dolandırıcılık yapanlar olduğu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden bir taksicinin de bulunduğu belirtildi. Bir taksicinin de Beşiktaş’ın Şili’li futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan gözaltına alınacağı belirtildi.

Operasyonda bazı taksiciler gözaltına alınırken, kullandıkları taksilere de el konuldu.

Çetin AYDIN / HÜRRİYET