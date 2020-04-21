Türkiye İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

Türkiye

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

21 Nisan 2020, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, kamu kurumları, banka önleri ve marketlerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerde bulunuyor.

Polis ekipleri, tedbir kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygularken, istek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getiriyor.

AA


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