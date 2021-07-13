İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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