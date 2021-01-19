İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

İstenen belgeler ve detaylar ilan sayfasında verildi. 6 Ocak 2021'de başlayan başvurular, 20 Ocak 2021'de sona erecek.



