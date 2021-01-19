İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi, öğretim üyesi alacak. 17 öğretim üyesinin alınacağı ilanı yayımlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi, şartları da ilan sayfasında açıkladı.
19 Ocak 2021, Salı 18:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.
İstenen belgeler ve detaylar ilan sayfasında verildi. 6 Ocak 2021'de başlayan başvurular, 20 Ocak 2021'de sona erecek.
İlan detayları için tıklayın.
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