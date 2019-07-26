İstanbul Rumeli Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor!
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 18 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru şartları…
İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 profesör, 3 doçent ve 11 doktor öğretim üyesi alınacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Rekreasyon, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Anestezi, Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümlerine öğretim üyesi alınacak. Başvurular 9 Ağustos’ta sona erecek.
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