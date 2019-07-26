İstanbul Rumeli Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor! İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 18 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru şartları…