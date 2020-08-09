Türkiye İstanbul Rumeli Üniversitesi 25 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi 25 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

İstanbul Rumeli Üniversitesi 25 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi 25 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacak. Araştırma ve öğretim görevlisi ilanına başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu.

09 Ağustos 2020, Pazar 16:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 21 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

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