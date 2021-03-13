İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
13 Mart 2021, Cumartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. "açıklaması yapıldı.