Türkiye İstanbul Rumeli Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Rumeli Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

03 Ağustos 2021, Salı 17:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

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