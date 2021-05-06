İstanbul Rumeli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
06 Mayıs 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.