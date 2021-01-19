Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi almak için ilan verdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2021 olarak belirtildi. İstenen belgeler ve diğer detaylar ise ilan sayfasında.







