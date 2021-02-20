Türkiye İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:31 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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